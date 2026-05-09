Qué hacer si sientes que tu pareja no está sexualmente satisfecha contigo

¿Qué es lo que has observado?

Lo primero que debes hacer es pensar con calma en por qué crees que tu pareja no está sexualmente satisfecha contigo. Cada persona tiene su forma de demostrar que está sintiendo placer, y tus experiencias anteriores pueden definir expectativas que no todo el mundo cumple en el sexo.

¿Es real o está en tu mente?

También es habitual que las personas con una percepción negativa de sí mismas imaginen situaciones que, en realidad, no están ocurriendo. La falta de comunicación provoca que la mente rellene espacios vacíos; y, por lo general, lo hace con percepciones negativas, más que positivas. Estar con alguien que tiene más experiencia sexual o que parece desenvolverse mejor que tú en la cama puede generar inseguridades que te lleven a pensar que tu pareja no está satisfecha contigo, pero eso no tiene por qué ser así.

Y tú, ¿qué sientes?

Además, son muchas las personas que se centran mucho en la satisfacción de su pareja, pero no en la propia. Antes de hablar nada, reflexiona sobre hasta qué punto estás satisfecho o satisfecha con el sexo que estáis teniendo, para que así podáis hablar del asunto desde los puntos de vista de ambos.

Háblalo, aunque sea difícil

Porque sí, lamentamos informarte de que una buena charla es la única forma efectiva de atajar este problema. Hablar de la satisfacción sexual, o de la ausencia de esta, es un tema complicado que se les atasca a la mayoría de las parejas; pero, cuanto antes aprendáis a hablar con naturalidad de este asunto, más contentos estaréis ambos en la relación. Una pareja debe apoyarse en el respeto, la comunicación y el cariño, y los dos debéis estar abiertos a escuchar posibles maneras de que os sintáis satisfechos en todos los aspectos de la relación, no solo en el sexual. Mantén una mente abierta y exprésate con calma y naturalidad, y todo irá bien.