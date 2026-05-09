Qué es tu signo descendente y cuál es su significado

Hasta hace unos años, la mayoría de las personas solo conocía su signo solar, en lo que al zodiaco se refiere: la constelación sobre la que estaba el Sol en el momento en el que naciste. Últimamente, en cambio, el signo lunar y el signo ascendente se han vuelto cada vez más populares entre los aficionados a la astrología y el horóscopo, y con la democratización de las cartas astrales y sus análisis, ahora hay quienes saben exactamente dónde estaban los distintos astros en el momento en el que nacieron. El que no es tan popular todavía es el signo descendente, al que muchos astrólogos dan una enorme importancia cuando analizan la carta astral de una persona. Te contamos cómo saber el tuyo y cuál es su significado.

El signo descendente es el que está en la posición opuesta a tu signo ascendente; es decir, la constelación que estaba en el punto cardinal oeste en el momento en el que naciste. Según la astrología actual, este signo representa el tipo de persona al que solemos atraer a nuestra vida, especialmente en el aspecto romántico. No significa que resultemos atractivos a las personas de ese signo en concreto, sino que los rasgos de ese signo descendente son los que encontraremos más habitualmente entre las personas con las que deseamos emparejarnos.

Por ejemplo, si tu signo descendente es Piscis, es probable que te gusten las personas que expresan lo que sienten por ti, que den profundidad emocional a tu vida. En cambio, si tu signo descendente es Capricornio, buscas principalmente que tu pareja te ofrezca una vida estable y segura, alguien que esté ahí contigo cuando tengas que enfrentar los problemas, para ayudarte y orientarte.

El signo descendente es de gran ayuda para identificar patrones que nos hacen daño en las relaciones de pareja. Si observas los rasgos negativos de tu signo descendente, sabrás qué debes evitar a toda costa para no engancharte de nuevo a alguien que no es bueno para ti.