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Con qué signo del zodiaco tienes menos compatibilidad en el sexo

De la misma forma que existe una compatibilidad romántica entre los signos del zodiaco, también existe una compatibilidad sexual, para bien y para mal. Descubre el signo con el que encajas peor en el sexo.

Hombre en la cama.

Hombre en la cama.fxquadro / Freepik

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Aries - Cáncer

Los Aries son conocidos por ser impulsivos y fugaces, y los Cáncer son todo lo contrario. Es probable que los ritmos de cada uno no encajen en el aspecto sexual, y que muchas veces los Cáncer se encuentren insatisfechos con el nivel de profundidad emocional de esa relación sexual.

Tauro - Sagitario

Los Tauro no son conocidos precisamente por sus ganas de innovar o de probar cosas nuevas, todo lo contrario que los Sagitario. Las relaciones sexuales entre ellos pueden volverse aburridas muy rápidamente, especialmente para Sagitario.

Géminis - Escorpio

A los Géminis les gusta tomarse las cosas con levedad, y en eso son totalmente opuestos a los Escorpio. Para Géminis, el sexo es un momento divertido; para Escorpio, es un instante de enorme intensidad. Es muy fácil que choquen.

Leo - Virgo

Leo es una persona con seguridad en sí misma y a la que le gusta sentirse admirado y deseado; Virgo, por su parte, suele tener un carácter reservado y no acostumbra a lanzar flores ni a ser muy expresivo en la cama. Sus costumbres chocan, y es probable que la química en la cama no sea la mejor.

Libra - Piscis

Los Libra son, quizás, el signo más cerrado en lo que a fantasías sexuales se refiere. Son personas a las que les preocupa mucho la percepción que los demás tienen de ellas, y no suelen dejar que otras personas tomen el control sobre ellas. Según cuáles sean las preferencias de Piscis en el aspecto sexual, esto puede generar grandes tensiones.

Acuario - Capricornio

A Acuario le gustan las experiencias interesantes y novedosas; Capricornio, en cambio, se toma la vida con más calma. Esto puede afectarles en el aspecto sexual, donde Acuario tiene necesidad de mayor intensidad, mientras que Capricornio prefiere disfrutar de forma más relajada.

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