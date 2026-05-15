Con qué signo del zodiaco tienes menos compatibilidad en el sexo

Aries - Cáncer

Los Aries son conocidos por ser impulsivos y fugaces, y los Cáncer son todo lo contrario. Es probable que los ritmos de cada uno no encajen en el aspecto sexual, y que muchas veces los Cáncer se encuentren insatisfechos con el nivel de profundidad emocional de esa relación sexual.

Tauro - Sagitario

Los Tauro no son conocidos precisamente por sus ganas de innovar o de probar cosas nuevas, todo lo contrario que los Sagitario. Las relaciones sexuales entre ellos pueden volverse aburridas muy rápidamente, especialmente para Sagitario.

Géminis - Escorpio

A los Géminis les gusta tomarse las cosas con levedad, y en eso son totalmente opuestos a los Escorpio. Para Géminis, el sexo es un momento divertido; para Escorpio, es un instante de enorme intensidad. Es muy fácil que choquen.

Leo - Virgo

Leo es una persona con seguridad en sí misma y a la que le gusta sentirse admirado y deseado; Virgo, por su parte, suele tener un carácter reservado y no acostumbra a lanzar flores ni a ser muy expresivo en la cama. Sus costumbres chocan, y es probable que la química en la cama no sea la mejor.

Libra - Piscis

Los Libra son, quizás, el signo más cerrado en lo que a fantasías sexuales se refiere. Son personas a las que les preocupa mucho la percepción que los demás tienen de ellas, y no suelen dejar que otras personas tomen el control sobre ellas. Según cuáles sean las preferencias de Piscis en el aspecto sexual, esto puede generar grandes tensiones.

Acuario - Capricornio

A Acuario le gustan las experiencias interesantes y novedosas; Capricornio, en cambio, se toma la vida con más calma. Esto puede afectarles en el aspecto sexual, donde Acuario tiene necesidad de mayor intensidad, mientras que Capricornio prefiere disfrutar de forma más relajada.