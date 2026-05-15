La final del mundial con más música que nunca: Shakira, Madonna y BTS actuarán en el descanso

En un movimiento sin precedentes que fusiona la tradición futbolística con el espectáculo masivo al estilo Super Bowl, la FIFA ha anunciado que la final del Mundial 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, contará con una actuación estelar protagonizada por Shakira, Madonna y BTS.

Esta edición marcará un hito histórico, ya que será la primera vez que el descanso del partido más importante del planeta se convierta en un escenario de entretenimiento de gran formato. Según confirmó el organismo rector del fútbol, la incorporación de este espectáculo —denominado Final Halftime Show— obligará a que el intermedio se extienda más allá de los 15 minutos reglamentarios, adaptándose a las exigencias de una producción que promete unir la cultura pop estadounidense, los ritmos latinos y el fenómeno global del K-pop.

Un espectáculo bajo la batuta de Chris Martin

El diseño y la curaduría del evento han recaído en Chris Martin, líder de Coldplay, en colaboración con la productora benéfica Global Citizen. El anuncio oficial fue presentado a través de un original vídeo donde Martin, acompañado por personajes de los Muppets como Elmo y la Rana Gustavo, explicó que el objetivo es celebrar la diversidad humana y recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund. Esta iniciativa busca alcanzar los 100 millones de dólares para garantizar el acceso a una educación de calidad y fomentar oportunidades deportivas para niños en situación de vulnerabilidad en todo el mundo.

Shakira: la voz de los Mundiales llega con nuevo himno

La noticia llega apenas una semana después de que la artista colombiana revelara un adelanto de "Dai Dai", el himno oficial de este Mundial, cuya publicación está prevista para este jueves. El tema, coescrito por Ed Sheeran y que cuenta con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy, refuerza el estatus de Shakira como la figura musical más icónica de las Copas del Mundo tras sus éxitos con "Waka Waka" (2010) y "La La La" (2014).

En una entrevista exclusiva con EFE, Shakira subrayó su vínculo emocional con el torneo: "Ya este va a ser mi cuarto mundial, pero creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad". La cantante se reafirmó como embajadora de Latinoamérica en la cita mundialista, destacando que "Waka Waka" sigue siendo una de sus canciones más entrañables y parte esencial de su legado.

Tres iconos globales en el escenario

Junto a Shakira, la "Reina del Pop", Madonna, aportará su veteranía en un momento clave de su carrera, ya que tiene previsto el lanzamiento de su nuevo álbum, Confessions II, el próximo 3 de julio. Por su parte, el septeto surcoreano BTS llega a Nueva York tras haber completado sus servicios militares y con el éxito de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, que recientemente debutó en el número 1 de la lista Billboard 200.

Con esta ambiciosa apuesta, la FIFA y Global Citizen transformarán la final de 2026 no solo en un evento deportivo de élite, sino en una plataforma de impacto social y musical sin precedentes que se retransmitirá en directo a todo el planeta.