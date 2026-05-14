¿Cómo han vivido la maternidad Dulceida, Laura Escanes y Judith Arias? Nos lo cuentan en el tercer programa de Pyjamada

En el tercer programa de PyjamadaLola Lolita recibe en su casa a sus compañeras de profesión y amigas; Dulceida, Laura Escanes y Judith Arias. Las tres han sido madres, Laura y Judith madre jóvenes y Dulceida con 34 aunque ella se sigue considerando una "jovenzuela".

Hablando sobre el primer embarazo de Judith, Lola afirmaba que eran "momentos distintos" y quiso por qué Dulceida quiso "esperar" a ser madre a lo que la catalana confesó que ella tenía "clarísimo" que quería ser madre pero que "Alba no".

La lactancia otro de los temas más controvertidos de la maternidad también ha sido uno de los temas que han comentado y Laura Escanes ya ha advertido a Lola Lolita "con ese tema prepárate" le adelantaba.

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