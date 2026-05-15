Qué hacer si sientes que tu pareja y tú no pasáis tiempo suficiente juntos

¿Qué es lo normal para ti?

La cantidad de tiempo que una pareja debería pasar junta es una percepción muy personal: hay quienes creen que con una cita por semana es suficiente, pero otros necesitan un contacto presencial más constante. Hay quienes tienen suficiente con citas de un par de horas, y otros que prefieren pasar días completos con su pareja. Reflexiona sobre qué es lo que sería ideal para ti; así podrás comunicar tus necesidades con claridad cuando llegue el momento de hablar de ello con tu pareja.

Circunstancias vitales

Es importante que tengas en cuenta que las circunstancias vitales de cada persona influyen mucho en la cantidad de tiempo que puede invertir en su pareja. Muchas veces, no es cuestión de que las personas no quieran verse, sino que no encuentran el tiempo para verse tanto como les gustaría. Debes mostrar comprensión con el momento vital en el que se encuentra tu pareja, siempre y cuando veas que existe un futuro en el que el tiempo que pasáis juntos aumentará. Si esta insuficiencia es temporal, debes tomarte las cosas con paciencia.

Feel this moment

Más tiempo no significa mayor conexión: son muchas las veces en las que una persona pasa tiempo con su pareja sin estar del todo enfocada en vivir el momento presente. Para ello, te vendrá bien hacer siempre este ejercicio antes de cada reunión que vayas a tener con tu pareja: concéntrate en el presente y recuérdate que este es un momento especial que debes disfrutar al máximo. Es fácil acostumbrarse a la vida en pareja, y que la presencia de esta se dé por sentada; pero, en realidad, encontrar a una persona a la que quieres y con la que tienes una relación es una suerte muy grande, por la que debes sentir agradecimiento.

Habla lo que tengas que hablar

Una vez tengas claro todo lo que piensas y sientes a este respecto, si crees que es viable que tu pareja y tú paséis más tiempo juntos, plantéaselo. Nadie se va a molestar porque le digas que quieres disfrutar de más momentos juntos; al contrario, es todo un halago. Hablad con calma y transparencia sobre qué podéis hacer para que esos ratos que pasáis el uno con el otro se vuelvan más habituales, y que ambos estéis contentos con vuestra relación.