¡NO LO TIRES!
Cómo agrandar la ropa que se te ha quedado pequeña: el truco viral que usa agua, suavizante y una toalla
¿Se te ha quedado pequeña alguna de tus prendas? Este truco se ha hecho viral por agrandar en minutos y desde casa la ropa que ya no te entra, o que es demasiado pequeña para ti. Solo necesitas agua, un poco de suavizante para el cabello y una toalla.
Publicidad
Comprar ropa nueva es un gasto grande al que no todas las personas pueden o quieren hacer frente. Ya sea por ecología o por economía, te explicamos cómo puedes agrandar tus jerséis, sudaderas y camisetas con un truco sencillo y casero que utiliza agua, suavizante para el pelo y una toalla.
1. Agua y suavizante
Mezcla agua y suavizante para el pelo en un lavabo, una palangana o cualquier recipiente grande. Introduce la prenda a agrandar, empápala bien y déjala en remojo durante al menos media hora. Ese suavizante ayudará a ablandar las fibras que forman la prenda, y eso las volverá más flexibles después, cuando toque estirarla.
2. Seca con la toalla y estira
Escurre la prenda y extiéndela sobre una toalla grande. Enrolla la toalla junto a la prenda y sécala apretando suavemente; esto evitará que se arrugue en exceso. Una vez hecho eso, estira manualmente la prenda; notarás que es fácil porque el suavizante la habrá ablandado. Ten cuidado a la hora de estirar y hazlo de forma homogénea, para que no se estire más de un lado que de otro. También puedes estirar en sentido horizontal, si necesitas ensanchar la prenda, además de alargarla. Este método solo funciona con prendas que tengan elasticidad por naturaleza.
3. Cuidados posteriores
Una vez la hayas secado al aire (nunca al sol, ya que eso volverá a encogerla), debes tener cuidado a la hora de lavar y secar la prenda en el futuro. No la laves a temperaturas muy altas (si puede ser a 30º, mejor que mejor), y tampoco la metas en la secadora. Básicamente, no hagas nada que haría encogerse a un jersey de punto, por ejemplo.
Publicidad