¿Cómo influye el ascendente en tu personalidad según la astrología?

Mientras que el signo solar representa la esencia interna y la voluntad, el ascendente es el signo del zodiaco que estaba surgiendo por el horizonte oriental en el momento exacto del nacimiento. Debido a la rotación de la Tierra, el ascendente cambia aproximadamente cada dos horas, lo que explica por qué dos personas nacidas el mismo día pueden tener temperamentos y aspectos físicos tan radicalmente diferentes. Es, por tanto, el elemento que individualiza la carta natal.

En términos psicológicos, el ascendente funciona como un filtro. Es la forma en que nos presentamos ante desconocidos y la armadura que utilizamos para protegernos antes de mostrar nuestra verdadera identidad. Si alguien tiene un signo solar en Piscis (sensible y soñador) pero un ascendente en Aries (enérgico y directo), es probable que los demás lo perciban como una persona muy activa y decidida, descubriendo su lado más tierno solo cuando existe una confianza profunda.

Además de la personalidad, la tradición astrológica atribuye al ascendente una gran influencia sobre la apariencia física y la salud. Se dice que determina la estructura ósea, la forma de caminar y hasta el estilo de vestir. Es la "puerta" de entrada a la vida y marca el inicio de la primera casa astrológica, la que define el "yo". Por esta razón, muchos astrólogos profesionales sugieren leer las predicciones del horóscopo tanto para el signo solar como para el ascendente, para obtener una visión más completa.

Para calcularlo con precisión, es imprescindible conocer la hora y el lugar exactos de nacimiento. Sin este dato, el horóscopo queda incompleto, ya que el ascendente actúa como el director de orquesta de todas las demás posiciones planetarias. Entender este concepto ayuda a comprender por qué a veces nos sentimos como una contradicción andante, conciliando lo que sentimos por dentro con lo que el mundo ve por fuera.