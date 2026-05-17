La trampa del "precio acabado en 9": por qué tu cerebro sigue cayendo en el mismo truco

El uso de precios terminados en números impares, especialmente en el nueve, no es una casualidad ni una costumbre caprichosa de los comerciantes. Se trata de una estrategia basada en la forma en que el cerebro humano procesa la información numérica de izquierda a derecha. Debido a nuestra necesidad de rapidez, tendemos a codificar el primer dígito de un precio antes de terminar de leer el resto. Por ello, una etiqueta de 19,99 euros se almacena en nuestra memoria más cerca de los 19 que de los 20, a pesar de que la diferencia real sea de un solo céntimo.

Este sesgo cognitivo se conoce técnicamente como "anclaje del dígito izquierdo". El consumidor recibe un impacto psicológico de ahorro inmediato al ver una cifra inicial menor. Diversos estudios de la Universidad de Chicago han demostrado que, al comparar dos productos idénticos, los clientes eligen mayoritariamente el que termina en nueve, incluso cuando su precio ha sido subido previamente. La mente interpreta los decimales como una señal de que el precio ha sido ajustado al máximo o de que se trata de una oferta especial.

Sin embargo, el truco del nueve tiene un límite relacionado con la imagen de marca. Mientras que en los supermercados y tiendas de moda rápida es una regla de oro, las firmas de lujo suelen evitarlo. Para una marca de alta gama, los precios redondos (como 500 euros exactos) proyectan una imagen de calidad, honestidad y prestigio. En cambio, los precios acabados en 9 se asocian inconscientemente a lo barato o a la liquidación de stock.

Para protegernos de este impulso, los expertos en consumo recomiendan realizar el ejercicio de redondeo al alza de forma consciente. Al forzarnos a pensar en 20 en lugar de en 19,99, devolvemos el control a la parte lógica de nuestro cerebro, evitando que la euforia de la "ganga" nuble nuestra capacidad de decisión financiera.