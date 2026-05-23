Qué es el gooning y cuáles son los peligros de esta costumbre cada vez más habitual entre los jóvenes

Si entras a menudo en redes, es probable que hayas oído hablar de una práctica sexual llamada gooning, que se está volviendo especialmente habitual entre los hombres jóvenes. Consiste en mantener sesiones largas de masturbación con pornografía, que pueden llegar a durar varias horas. Para muchos, es una forma de autocuidado, meditación y desconexión, pero cada vez se observan más consecuencias negativas en la salud sexual y mental de las personas que lo practican.

El principal problema derivado del gooning es que es una experiencia sexual intensa; si se practica de forma habitual, es muy probable que una persona se acostumbre a las sensaciones que produce y que acabe necesitando estímulos cada vez más fuertes para obtener el mismo placer. Es habitual que las personas que hacen gooning a menudo desarrollen dificultades para mantener relaciones sexuales con otras personas.

Además, la exigencia de tiempo que requiere esta práctica provoca, habitualmente, que se tenga menos tiempo para otras actividades importantes, como es el ejercicio o la vida social. Hay quienes pueden pasar tres o cuatro horas viendo pornografía y haciendo gooning, varias veces por semana.

Por último, hay consecuencias evidentes sobre la salud física de las personas que hacen gooning a menudo: los genitales pueden acabar irritados por el rozamiento tan prolongado, y se pueden formar heridas e infecciones. Quien decida realizar esta práctica deberá hacerlo de forma puntual, con un límite de tiempo definido (de una hora como máximo, por ejemplo) y cuidado de su piel con productos específicamente formulados para esa zona.