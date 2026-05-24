Señales de que esa persona no es la pareja adecuada para ti

No habláis el mismo idioma

No nos referimos a que habléis, literalmente, lenguas diferentes, sino a que vuestra forma de comunicaros sea totalmente distinta. Si a menudo sientes que no os entendéis bien, que siempre suponéis que se están expresando cosas que en realidad no son ciertas, que la otra persona está sintiendo cosas que no siente… Ahí hay algo que falla, y es grave. La pareja que elijas debe ser alguien con quien tengas una excelente comunicación, ya que será lo que os salve de los problemas y discusiones que surjan en el futuro.

No te sientes querido/a

Sentirse amado es uno de los aspectos más importantes de una relación de pareja. Hay infinidad de maneras de amar, y todas son igual de válidas, pero no todas encajan con lo que uno puede necesitar. No ponemos en duda que tu pareja te quiera, pero aquí lo importante es si tú te sientes querido o querida en esa relación. Si no es así, será difícil hacer que tu pareja cambie su forma de querer para adaptarse a ti.

Caminos que no convergen

Puede que todo esté bien entre vosotros ahora, pero que ya te hayas dado cuenta de que vuestros futuros no tienen pinta de converger. Si tus ambiciones y planes de futuro y los suyos no son compatibles, será difícil hacer que las cosas funcionen. Es importante que habléis de todos los temas que sean importantes para vosotros en vuestro camino vital, para aseguraros de que los dos podréis cumplir lo que os habéis propuesto y, además, estar juntos.

Enamorado/a del futuro

Si lo que te gusta de esa persona es el posible futuro que puedes tener junto a ella, y no lo que tienes ahora mismo frente a ti, es mala señal. El futuro que imaginas no existe, y lo más probable es que, según avance el tiempo, esas expectativas que tienes no se cumplan tal y como tú las imaginas. De quien tienes que estar enamorado/a es de tu pareja tal y como es ahora, y con la vida que tenéis ahora.