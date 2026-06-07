La simbología detrás de cada signo del zodiaco: estas son las leyendas griegas que ocultan

Aries

Este signo recibió la forma de un carnero debido a la leyenda del vellocino de oro, una de las más importantes de la mitología griega. Ese vellocino concedía, según la leyenda, la vida eterna a quien lo poseía, y fue la razón por la que Jasón decidió atacar al rey Eetes. Lo robó con la ayuda de la hija del rey, Medea, una de las mujeres más poderosas y temidas de la mitología griega.

Tauro

Hay diversos orígenes asociados al signo de Tauro, pero la mayoría señalan al Toro de Creta, que forma parte de las pruebas que le encomendaron a Hércules. Fue también el padre del Minotauro, otra de las leyendas más extendidas de la cultura griega.

Géminis

Este signo tomó forma basándose en los gemelos más famosos de la mitología griega: Cástor y Pólux, hermanos de Helena de Troya. Uno de ellos era inmortal y el otro no, y cuando uno de ellos falleció, el otro ofreció su inmortalidad a cambio de que recuperara la vida.

Cáncer

El cangrejo de este signo del zodiaco es uno que envió Hera a ayudar a la Hidra durante las doce pruebas de Hércules; no tuvo éxito, pero es un reflejo del carácter gentil y ayudador que se les asocia a los nacidos bajo este signo.

Leo

Hércules vuelve a las andadas: el león de las estrellas tiene su origen en el león de Nemea, que fue derrotado con sus propias garras, ya que su piel era impenetrable. Un reflejo de cómo el orgullo de los Leo es lo único que puede interponerse en su camino hacia el éxito.

Virgo

La constelación de Virgo tiene su origen en una leyenda muy curiosa: Dike, una de las tres Horas y diosa de la justicia en el mundo humano, decidió abandonar la tierra y refugiarse en el cielo tras comprobar el declive de los seres humanos. Fue la última diosa en abandonarlos, tal y como hacen los fieles Virgo, que soportan lo que sea necesario para defender aquello en lo que creen, y solo lo abandonan cuando ya no ven otro remedio.

Libra

La historia del signo de Libra es, quizá, la más curiosa del zodiaco: originalmente, solo había once signos, y Libra se visualizaba como las pinzas de Escorpio. Con la normalización de los calendarios, se vio la necesidad de establecer otro signo más, y de ahí surgió la balanza, que siempre está junto a Virgo, la diosa de la justicia.

Escorpio

Escorpio tiene su origen en el escorpión que Artemisa envió para matar a Orión. El cazador lo pisó, y ambos murieron al mismo tiempo. Zeus los colocó en extremos opuestos del cielo, para que no se hicieran más daño. Ese carácter vengativo es el que más se asocia a los nacidos bajo este signo.

Sagitario

Tiene su origen en el centauro Quirón, que renunció a su inmortalidad porque estaba cansado de vivir para siempre y curar a los enfermos. Un reflejo de cómo un Sagitario puede tener tendencias de autosabotaje cuando se siente cansado o aburrido, a pesar de su enorme talento.

Capricornio

Representa a la Cabra Amaltea, que fue la que se encargó de amamantar a Zeus mientras este crecía para derrotar a su padre, Cronos. Es reflejo del carácter perseverante y constante que se asocia a los Capricornio.

Acuario

Ganímedes fue hijo del rey de Troya, y un joven de extraordinaria belleza del que Zeus cayó enamorado. Fue llevado con los dioses y se le concedió la inmortalidad, trabajando como escanciador (es decir, quien servía las bebidas a los dioses). Es por eso que se representa como un hombre que vierte líquido de un cántaro, o solamente como el cántaro.

Piscis

La mitología griega tenía un dios llamado Tifón, que era monstruoso y atacaba al resto de las divinidades. Se cuenta que los dioses se transformaban en animales para huir de él, y que Eros y Afrodita, los dioses del amor, se transformaron en peces para lograrlo, pero acabaron siendo pescados. Así, los dos peces del signo de Piscis reflejan su carácter amoroso y emocional, al mismo tiempo que su tendencia a evitar el conflicto y a ponerse en posiciones vulnerables y de víctima.