Qué significa que tu pareja te irrite, y por qué no debes sentirte mal por ello

Por qué te irritas

La irritación es un sentimiento que puede ser positivo para la persona que la siente, ya que es una señal de alarma que te indica cuándo alguien ha sobrepasado los límites que son importantes para ti. Por supuesto, hay personas que tienen un umbral muy bajo y poca paciencia, pero la mayoría de las veces, cuando alguien se siente irritado, tiene razones más que justificadas para estarlo.

Acción y reacción

Sentirse irritado no sirve de nada si no tomas decisiones que corten de raíz la causa de esa irritación. Si alguien ha sobrepasado uno de tus límites, debes identificarlo con exactitud y exigir que esa situación no se repita. Si la otra persona sigue sin respetar estos límites que marcas, estará faltándote al respeto de forma muy severa, y deberás actuar en consecuencia. No dudes en eliminar de tu vida a las personas que no sienten respeto por ti.

Las consecuencias de poner límites

Es habitual que, cuando una persona empieza a poner límites, su entorno se queje y la acuse de haberse vuelto borde, maleducada, pesada, insoportable, etc. Recuerda muy bien esta frase: alguien que se enfada cuando tú pones un límite es alguien que se estaba aprovechando de que no lo hubieses puesto hasta ahora.

Cero culpabilidad

Por último, es importante que tengas siempre presente que sentir irritación no te hace peor persona. Saber gestionarla y evitar que se convierta en un sentimiento constante en tu vida es en lo que realmente debes centrarte.