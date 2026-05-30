Qué comunidades autónomas sacan las peores notas en cada asignatura de Selectividad

Lengua Castellana

Baleares es el territorio que más flojeó en 2025 en la asignatura de Lengua Castellana, con una nota media de 5,88. Se queda muy lejos de la segunda peor, que fue la Comunidad Valenciana, con un 6,12.

Historia de España

Donde sí se hundió del todo la Comunidad Valenciana fue en el examen de Historia de España, donde consiguió una nota media de 5,88.

Filosofía

En Filosofía las cosas fueron un poco mejor que en las dos asignaturas anteriores: la nota media más baja fue un 6,3, en Cantabria. Se quedó cerquita Galicia, con un 6,4.

Matemáticas II

Baleares vuelve a ser el territorio con la peor nota en otra asignatura: en Matemáticas II, los alumnos de esta zona obtuvieron una nota media de 5,37. La siguiente peor nota se la llevó Aragón, con un 5,53.

Matemáticas aplicadas

Andalucía se llevó un duro golpe en 2025 con la nota media de Matemáticas aplicadas: no llegó ni siquiera al aprobado, se quedaron en un 4,55. Esto contrastó enormemente con otros territorios, como sus vecinos de Extremadura, que consiguieron un 7,31 de media en este examen.

Inglés

Lamentamos informar a todos los alumnos de Baleares que vuelven a ocupar el peor puesto en la nota media de otra asignatura; esta vez, Inglés. El año pasado consiguieron una nota media de 6,12; bastante lejos de la segunda peor, que fue Andalucía, con un 6,4.