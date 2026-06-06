Por qué los hombres tienen menos matches que las mujeres en las apps de citas

Más ellos que ellas

En los entornos heterosexuales de las apps de citas, son muchos más los hombres que las utilizan que las mujeres. Esto provoca que una gran cantidad de chicos estén compitiendo por la atención de unas pocas mujeres, haciendo que muchos de ellos apenas consigan oportunidades de conocer a alguien.

Más activos que ellas

A esto se suma que los estudios revelan que los hombres pasan más tiempo en las apps de citas que las mujeres; y, por tanto, visualizan muchos más perfiles que ellas. La mayoría de los hombres no consigue matches no porque no resulte atractivo, sino porque muchas veces sus perfiles no llegan a impactar a los de las chicas a las que han dado like.

Abrumadas

Las mujeres reciben mucha atención a través de las apps de citas, y no siempre de la forma en la que les gustaría. Los hombres pueden caer en comportamientos insistentes que resulten agobiantes, y eso contribuye a que las chicas abandonen las apps de citas sin llegar a dar oportunidades a ninguno de los chicos con los que han matcheado.

Guapos acaparan

Por último, los análisis sobre el comportamiento de los usuarios revelan que hay un pequeño porcentaje de perfiles masculinos que obtienen una buena parte de los likes de las chicas, debido a que resultan más atractivos. Eso hace que haya una cantidad muy grande de hombres que apenas recibe algún que otro like de vez en cuando, y que tengan muchas dificultades para llegar a tener citas con ellas.