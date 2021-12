50 acertijos difíciles para personas inteligentes

Los acertijos es algo que gusta a niños y mayores, son el juego perfecto para pasar un buen rato, ejercitar la memoria y poner a prueba tu inteligencia.

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una frase usando la intuición y el razonamiento.

No necesitas ser experto en ninguna materia para poder responderlos correctamente pero tienes que pensar bien tu respuesta.

Nosotros hemos recopilado en estas noticia 50 acertijos de todas las dificultades que ponen a prueba tu inteligencia. Sigue leyendo y atrévete a resolverlos todos.

50 acertijos con respuesta

1. ¿Cuál es la estrella que no tiene luz?

2. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes?

3. En una carrera en el mar, ¿quién llegaría el último a la meta?

4. ¿Qué tiene 88 llaves, pero no puede abrir una sola puerta?

5. Tengo un arco, no soy flecha y sí de madera.

6. ¿Qué es negro cuando lo compras, rojo cuando lo usas y gris cuando lo tiras?

7. Sin luz no existo, pero si me miras me muero. ¿Quién soy?

8. ¿Quién puede hacer muchos movimientos estando sentado?

10. Aliméntame y viviré, dame agua y moriré ¿Quién soy?

Neumáticos | Pixabay

11. ¿Qué neumático no gira a la izquierda?

12. ¿Qué edificio tiene más historias que los demás?

13. ¿Qué cosa silba sin labios, corre sin pies, se te pega en la espalda y aun así no lo ves?

15. ¿Qué se moja mientras seca?

16. ¿Cómo puedes cocinar arroz en un segundo?

17. ¿Qué está lleno de agujeros pero aún contiene agua?

18. Nazco sin tener padre, y al morir vuelve a nacer mi madre.

19. Muchos lo han oído, pero nadie lo ha visto jamás, y no hablará hasta que se le hable. ¿Qué es?

20. Vas en un avión, delante tienes un caballo y detrás un camión ¿Dónde estás?

Ajedrez | Pixabay

21. Cuatro hermanas están ocupadas hoy. La primera lee, la segunda juega al ajedrez, la tercera mira televisión ¿Qué hace la cuarta?

22. Atraviesa ciudades y campos, pero nunca se mueve de lugar ¿Qué es?

23. Dos amigos juegan cinco partidos de ajedrez. Cada uno gana tres ¿Cómo puede ser?

24. En un estanque hay diez peces. Cinco murieron y cinco se ahogaron. ¿Cuántos quedan?

25. A mi amigo se le cayó el móvil en una taza llena de café, pero no se mojó ¿Por qué?

26. ¿Qué es lo que la naturaleza nos regala dos veces pero la tercera vez tenemos que comprarlo?

27. Iban caminando: el esposo y la mujer, el hermano y la hermana, el cuñado y el yerno. ¿Cuántas personas eran?

28. Si estás en una carrera y adelantas a la persona que va segunda ¿En que posición vas?

29. Hay tres puertas: en la 1ª tienes un grupo de ninjas listos para matarte, en la 2ª un león que lleva 3 meses sin comer y en la 3ª fuego ¿Cuál eliges?

30. Una noche lluviosa un chico aparece muerto en su habitación. El ama de llaves estaba barriendo, el mayordomo limpiando y el jardinero regando. ¿Quién es el asesino?

Reloj de bolsillo | Pixabay

31. ¿Qué es completamente tuyo, pero solo lo usan los demás?

32. Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es humano. ¿Qué es?

33. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y nunca vez en cien años?

34. ¿Cuál es la letra del abecedario que si le das la vuelta pasa de consonante a vocal?

35. Ponme de lado y soy todo. Córtame por la mitad y no soy nada. ¿Qué soy?

36. Estoy en todo pese a estar en nada. ¿Qué soy?

37. ¿Cuál es el mes del año en el que la gente duerme menos?

38. Te llevo de noche, te suelto de día. Nadie sufre por tenerme, sino por mi falta. ¿Qué soy yo?

39. Sin cabeza soy más alto, con la cabeza soy más bajo. ¿Quién soy?

40. ¿Qué monte era el más alto del mundo antes de descubrir el Everest?

Gato pequeño (archivo) | Pixabay

41. Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy?

42. Un cuarto tiene cuatro ángulos. En cada ángulo está sentado un gato. Frente a cada gato hay sentados tres gatos. En cada rabo está sentado un gato. ¿Cuántos gatos hay en total en el cuarto?

43. Un hombre yace muerto en un campo, a su lado hay un paquete sin abrir y no hay nadie más en el campo. Conforme se acercaba el hombre al lugar donde se le encontró muerto, sabía que irremediablemente moriría. ¿Cómo murió?

44. Con una mano lo puedes parar y con la otra pagar.

45. Tiene pico, pero ni pica ni come. Tiene faldas pero no se viste.

46. ¿Cuál es el ave que tiene la panza llana?

47. La madre de Rosa tenía cinco hijas: Lala, Lele, Lili, Lolo y ¿cómo se llamaba la última?

48. ¿Qué está hecho de triángulos, es redondo y está dentro de un cuadrado?

49. Tengo una cerradura, pero no hay puerta. ¿Quién soy?

50. Un oso camina 10 Km. hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte, volviendo al punto del que partió. ¿De qué color es el oso?

Respuestas de los acertijos

Buscando las respuestas | Pixabay

Respuestas de los acertijos del 1 al 10: La estrella de mar, el ratoncito Pérez, el delfín, un piano, el violín, el carbón, la sombra, un ajedrecista, el fuego.

El neumático de repuesto, la biblioteca, el silencio, el aire, la toalla, subiendo a un segundo piso, una esponja, la nieve, el eco, vas en un avión

Respuestas de los acertijos del 21 al 30: Juega al ajedrez, el camino, están jugando contra otras personas, quedan diez peces, era café molido, los dientes, tres, segundo, el león está muerto, el jardinero porque nadie riega en un día lluvioso

Respuestas de los acertijos del 31 al 40: Tu nombre, el ajo, la letra M, la letra N, el número 8, la letra D, Febrero, el sueño, la almohada, el Everest

Respuestas de los acertijos del 41 al 50: Un secreto, cuatro gatos, murió estrellado porqué no se le abrió el paracaidas, un taxi, una montaña, la avellana, Rosa, una pizza, un candado ,un oso polar blanco