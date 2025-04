Qué hacer si tu pareja te propone abrir la relación

Qué quieres

Lo primero y lo más importante es que reflexiones sobre cuál es el tipo de relación que quieres: ¿te parece interesante la opción de abrir la relación? Quizá tus dudas provengan del miedo a que las cosas se tuerzan entre vosotros, más que de que sientas un verdadero rechazo a esta forma de estar en pareja.

Qué no quieres

Es igual de importante saber qué es lo que no quieres para tu relación: puede que la idea de una pareja abierta no encaje contigo, o que sí te atraiga pero haya ciertos aspectos que te generen rechazo y que quieras dejar fuera de la ecuación. Reflexiona bien sobre tus deseos y necesidades antes de tomar decisiones o dar una respuesta.

Dónde está tu límite

Si tu pareja te propone abrir la relación, será probablemente porque es importante para que se sienta satisfecha con la forma en la que funcionáis como pareja. Decide cuáles son tus límites y no cedas a presiones por miedo a perder a la otra persona. Tu integridad vale más que cualquier relación.

Habla con sinceridad

No cuentes medias verdades ni des falsas esperanzas: si es que sí, es que sí; y si es que no, dilo claramente. Expresa por qué ese tipo de relación encaja o no contigo, y no hagas sentir mal a la otra persona por haber hecho esa propuesta, ya que está en su derecho de hacerlo.

Quizá no sea un match

Si después de conversar al respecto ves que no llegáis a un punto común, tal vez sea el momento de dejar la relación y permitir que ambos encontréis a alguien que busque lo mismo que su pareja.