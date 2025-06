Dildos realistas: los enemigos de tu vagina (o de tu ano)

Los juguetes sexuales existen desde hace siglos, pero la tecnología y los nuevos materiales han ayudado a que estos sean mucho más fáciles de encontrar y más asequibles. La mayoría de las personas, tanto solteras como en pareja, tienen algún que otro juguete sexual en su casa, ya sea para utilizarlo con uno mismo o con otras personas. De todos los juguetes sexuales que se pueden encontrar, es probable que los dildos sean unos de los más habituales, ya que son baratos de hacer y no tienen demasiadas complicaciones. Es muy común que estos dildos imiten la forma de un pene realista; pero, ¿realmente son la mejor opción?

Sin importar si has comprado ese dildo para utilizarlo a través de un orificio vaginal o anal, tienes que tener claro que ambas zonas son muy sensibles y fáciles de dañar. Muchos dildos realistas incluyen un falso glande muy marcado y numerosas venas que, en realidad, no contribuyen en nada al placer que pueda sentir la persona que los utiliza. Los dildos con texturas lisas son los más seguros de usar; y, si quieres añadir algo de textura, existen muchos diseños distintos con texturas más redondeadas que no harán tanto daño a tu vagina o a tu ano.

El problema está en que muchas personas prefieren tener un dildo de aspecto realista, porque les resulta más interesante estéticamente. Si ese es tu caso, deberás intentar, al menos, que la textura de ese dildo no sea demasiado marcada; y que, en la medida de lo posible, tenga un tamaño pequeño, para que no genere presión y te haga daño, o incluso cause heridas. También puedes apostar por dildos con formas concretas que estén diseñadas para generar placer; porque, créenos, los dildos realistas no fueron diseñados con el placer en mente.