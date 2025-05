Qué hacer si estás atrapado en una primera cita horrible

Segundas impresiones

Lo primero que debes hacer es mantener la calma y no cerrarte de inmediato a esa persona. Dale la oportunidad de hablar con tranquilidad y de que os conozcáis un poco mejor, y luego ya decidirás si te interesa. ¡A veces la química no surge con la primera impresión!

Sácale partido

Hay ocasiones en las que tienes muy claro que no va a haber una segunda cita. Si es así, lo mejor que puedes hacer es sacarle partido al tiempo que vas a invertir con esa persona: si sabes que es experta en algún tema, resuelve tus dudas al respecto con ella y aprende cosas nuevas; si tienes algún recado que hacer por la zona, pídele que te acompañe mientras charláis; y si hay algún asunto que te atormente últimamente, pídele que te aconseje de forma imparcial, como absoluta desconocida que es.

Ante todo, humanidad

Hagas lo que hagas, lo más importante es que trates a esa persona con el respeto que se merece. Por mucha frustración que sientas por el hecho de que no te guste, debes conversar y tener un rato agradable. Puedes intentar acelerar las cosas terminando la cita rápido, pero no le hagas sentir a esa persona que tienes ganas de huir cuanto antes, porque eso puede hacer mucho daño a su autoestima. Y, sobre todo, actúa con sinceridad y con delicadeza: cuando termine la cita, expresa con claridad que no sientes mucha conexión y que le deseas mucha suerte en futuras citas. ¡Seguro que te lo agradecerá!