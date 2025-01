FIRST AND LAST

Qué hacer si nunca pasas de la primera cita: ¿por qué no sienten interés por ti?

Estás intentando conocer a gente nueva para formar una pareja, pero parece que nadie siente el interés suficiente por ti como para ir más allá de la primera cita. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te explicamos algunas ideas que puedes aplicar para solucionar esta situación.