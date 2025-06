Yuyee rompe su silencio: se muestra durísima contra Frank Cuesta y su pasado en común

Yuyee ha vuelto al primer plano mediático. Y lo ha hecho con contundencia. En una entrevista concedida a La Vanguardia, la actriz y exmodelo tailandesa —conocida en España por su relación con Frank Cuesta— rompe su largo silencio y ofrece una versión diametralmente opuesta a la que ha proyectado el expresentador durante años.

Sobre su ruptura con Cuesta, con quien compartió 23 años y dos hijos, la actriz afirma: "En diciembre nos divorciamos y luego acepté que el Santuario en lugar de estar a mi nombre, por 6 millones de baht, estuviera a nombre de nuestro hijo Zorro". Además, reconoce haberse arrepentido de no haber solicitado pensión: "Porque me ha difamado y difundido bulos". Aunque interpuso dos denuncias, las retiró por petición de su hijo. A cambio, Frank debía pedir disculpas públicas en ocho vídeos y pagarle una indemnización de 1.5 millones de baht. "Me dio medio millón y subió un vídeo. Y ahí acabó".

Yuyee también revela que está valorando demandar a una cadena de televisión tras la emisión de una llamada grabada por un periodista "sin avisar", que luego fue "editada maliciosamente". Señala, además, que ha recibido amenazas tras la publicación de vídeos de Frank Cuesta. También ha hablado de las mujeres, algunas de ellas conocidas, que pernoctaban en el Santuario cuando aún estaban juntos, de las cuales, Frank aseguraba que eran lesbianas.

Uno de los episodios más oscuros de su vida, su ingreso en prisión en 2012, también sale a relucir: "Me pillaron con medio gramo de cocaína y me cayeron 15 años. Salí en 2020 tras cumplir seis y medio". Asegura que entonces seguía viviendo con Frank y que este mintió diciendo que ya no eran pareja y que ella era alcohólica: "Creo que fue una trampa de alguien poderoso".

"Él se puede decir que es un enfermo, que está loco, y le he dicho que vaya al psicólogo. Yo ya lo he hecho", concluye. Una confesión dura, valiente y que deja muchas preguntas abiertas.