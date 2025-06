¿Roro está fingiendo su lesión antes de la Velada? Las redes cada vez están mas seguras

A falta de pocas semanas para el esperado combate entre Roro y Abby en La Velada del Año 5, una nueva polémica ha sacudido las redes. La influencer, que hace solo unos días anunció haber sufrido una fractura en el pie derecho, está siendo acusada por parte de la comunidad de fingir —o al menos exagerar— su lesión. ¿El motivo? Una serie de vídeos en los que aparece con la escayola en pies distintos.

En uno de los clips, RoRo muestra su pierna derecha inmovilizada. En otro, aparece entrenando —sí, entrenando— con la escayola en la pierna izquierda. El desconcierto no tardó en explotar en TikTok y X, donde muchos comenzaron a preguntarse si se trata de un efecto óptico, un despiste en edición o una estrategia para rebajar la presión antes del combate.

Mientras unos apuntan a que la cámara frontal podría invertir la imagen y generar confusión, otros usuarios aseguran que hay diferencias claras entre ambos vídeos: desde la forma del yeso hasta la forma de caminar de la tiktoker. Algunos incluso sugieren que podría tratarse de una maniobra para justificar una posible retirada sin manchar su imagen.

Frente a las especulaciones, Roro no ha emitido declaraciones aclaratorias, aunque ha reiterado su intención de participar en el combate. "Entrenando con el pie roto", escribía en uno de los vídeos más comentados, en el que aparece cojeando pero levantando pesas.

Su rival, Abby, ha sido prudente pero clara: "Espero que no sea una triquiñuela y que llegue bien a La Velada. No me gustaría ganar porque se encuentre mal". La streamer, que lleva cinco meses de preparación intensa, quiere una pelea justa: "Espero que mi esfuerzo sea contestado con el respeto que se merece". La incógnita sobre la lesión de RoRo sigue en el aire. Lo que está claro es que, si llega al ring, lo hará rodeada de polémica.