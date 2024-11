¿Tienes derecho a poner límites a alguien que todavía no es tu pareja de forma oficial?

Enamorarse es una cosa maravillosa, pero, por lo general, es un sentimiento que viene acompañado de muchos dolores de cabeza. Conoces bastante a esa persona, pero todavía no tenéis la confianza que se genera tras años de relación, así que sigue habiendo muchas cosas que no se dicen por miedo a generar rechazo en la posible pareja. Aún no habéis oficializado vuestra relación, pero vuestro día a día es prácticamente el de dos personas en pareja. Entonces, ¿tienes derecho a expresar exigencias y a poner límites?

La respuesta a esta pregunta es, por lo general, sí. Una persona siempre tiene derecho a poner límites a otra en una relación, incluso si se acaban de conocer. Puedes expresar tus necesidades y pedir a esa persona que se comporte respetando lo que necesitas; y si no está dispuesta a entenderte y a cumplir con ello, entonces está claro que no sois compatibles.

Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. A veces preferimos sacrificarnos y esperar el momento adecuado para pedir las cosas, porque no queremos generar conflictos y que las cosas se tuerzan. Por eso, lo mejor es hacer autoevaluación y decidir cómo de importante es para nosotros eso que queremos pedir o expresar: ¿puedes esperar a tener más confianza con esa persona para contárselo, o esta situación te está generando un gran malestar? Sufrir por los demás nunca debe ser una opción, así que, si tienes algo que decir o pedir a esa persona para estar mejor, es importante que lo hagas con toda la asertividad posible; y, si puedes, también con cariño, evitando los comentarios desagradables.

Recuerda que las relaciones sanas se desarrollan con comunicación y apoyo mutuo: si comunicar tus necesidades hace que el apoyo de esa persona desaparezca, entonces no es alguien que merezca tu amor.