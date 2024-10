"Me gusta una persona, pero el sexo con ella es horrible": ¿qué hacer cuando no hay satisfacción sexual con tu nueva pareja?

Empezar una nueva relación de pareja nunca es tarea fácil. Es necesario tener mucha confianza con una persona para sentirse realmente a gusto con ella, especialmente en los aspectos más íntimos de la relación. Si tienes en tu vida a una persona que te gusta, pero con la que te está costando encajar en el aspecto sexual, te explicamos qué puedes hacer para encauzar las cosas.

Evalúa la situación

¿Cómo de grave es realmente el problema? ¿Estamos hablando de unos pequeños detalles que no te cuadran, o nos referimos a una ausencia total de conexión sexual? Reflexiona mucho sobre lo que sientes cuando tienes sexo con esa persona, y evalúa lo que necesitas que cambie y lo que puedes pasar por alto. Es imposible que tu pareja se comporte en la cama exactamente como tú quieres y cuando tú quieres, pero sí que hay ciertos aspectos más generales que puedes tratar de hablar con ella.

Comunícate, con bondad

Una vez tengas claro qué es lo que tiene que cambiar en vuestras relaciones sexuales, trata de pensar cuál es la forma más respetuosa de explicar tus necesidades a tu pareja. Aquí no hay culpables: seguro que habría muchas personas que estarían perfectamente satisfechas con lo que tu pareja hace, y tampoco es que tú tengas un problema. Llegar a esa compatibilidad sexual requiere, la mayoría de las veces, de mucho trabajo y experiencia, así que puedes explicarle con calma todo lo que te gustaría que cambiase.

Toma decisiones cuanto antes

Si esos intentos de comunicación no dan frutos o generan conflictos entre vosotros, es momento de tomar decisiones. No alargues las cosas ni hagas más daño del necesario a tu pareja: si esta incompatibilidad sexual es insalvable, la relación debe terminar cuanto antes, para que cada uno pueda recuperarse lo más pronto posible. O eso, o decides seguir en la relación, asumiendo que habrá una parte de ella que no te acabará de satisfacer jamás. ¡Cada caso es un mundo, y tú debes decidir qué es lo que es mejor para ti!