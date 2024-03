La explicación científica sobre por qué tu gato restriega su cara contra ti (y no es para marcar territorio)

Si tienes la suerte de tener un gato en tu vida, es probable que muchos de sus comportamientos te resulten totalmente incomprensibles, o que les des una interpretación equivocada. Entender lo que nuestro gato quiere comunicar con sus maullidos y gestos puede ser todo un reto, pero la divulgadora sobre comportamiento animal Mary WildBehav se acaba de hacer viral por aclarar a muchos amantes de los gatos uno de los grandes misterios de su forma de actuar: ¿por qué restriegan su cara contra nosotros?

Debido a que los gatos frotan su cuerpo contra las esquinas y los muebles del espacio que ocupan para marcar cuál es tu territorio, muchos dueños de gatos piensan que su motivación detrás del refrote contra las personas es la misma, pero no: a través de sus mejillas y su cuello segregan un tipo feromona que les ayuda a identificar a aquellos seres vivos que son de su confianza. No hay que olvidar que el sentido de la vista, en lo que a los detalles se refiere, no es su fuerte, así que tener a su disposición un sistema de marcado como este les facilita sus relaciones sociales con las personas, con otros gatos y con el resto de mascotas del hogar.

Muchos dueños de gatos han reaccionado a esta información con un sentimiento de amor todavía más grande por sus queridos compañeros. Saber que todos esos refrotes son sinónimo de la confianza de su gato en ellos es suficiente para reforzar su relación. Por lo que parece, es un gesto que desarrollan muy a menudo con otros miembros gatunos de su familia, así que todo apunta a que, si tu gato hace esto contigo, es porque, para él, sois parte del mismo clan. ¡Ahora ya sabes que tu gato no te está marcando como algo de su propiedad!