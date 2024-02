Le llaman al timbre en mitad de una videollamada y decide poner a su gato al frente de la situación

Hay ocasiones en las que uno tiene que ir corriendo a responder al timbre en el momento más inesperado, lo que le obliga a dejar todo lo que esté haciendo por ello. Y, aunque esto no supone un gran problema cuando uno está solo, si le pilla en medio de una videollamada puede resultar una situación un poco incómoda. Pero, sin duda, hay quienes tienen la solución perfecta para que a la otra persona no se sienta sola ni se le haga larga la espera: poner a su gato frente a la cámara de la videollamada.

Esta ha sido la maravillosa idea que ha tenido el paciente de esta tuitera, quien confiesa que estaba atendiéndole por videollamada justo cuando ha tenido que ir a atender la puerta, pero, por suerte, no la ha dejado completamente sola. Porque, para compensar su ausencia, ha puesto la cámara frente a su gato para que le viera mientras esperaba, el cual se encontraba tumbado de la manera más adorable posible. Y, como no era de extrañar, la tuitera estaba tan feliz que no ha dudado en compartirlo y bromear al decir que esto ha puesto su "vara altísima" y que ya no aceptará menos que ese trato tan maravilloso.

Los gatos son unos animales que siempre consiguen conquistar a todos aquellos que lo ven, algo que sin duda también ha logrado el de su paciente, ya que esta historia no ha tardado en viralizarse. Por ello, algunos han aprovechado este momento para compartir algunas situaciones similares que han vivido, como es el caso de la tuitera Elita, quien confiesa que su psicóloga también se emociona cada vez que aparece su gata de fondo durante su videollamada.

Por otro lado, tampoco podían faltar las bromas alrededor de esta situación, motivo por el que algunos le han preguntado qué le ha contado el gato durante la espera, a lo que la psicóloga ha bromeado al decir que le ha explicado que tiene algunos "problemas interpersonales" con otros gatitos. Sin duda, la idea que ha tenido su paciente no solo ha terminado alegrando a esta tuitera, sino también a todos los que han visto su publicación, quienes no han podido evitar morir de amor por lo tierno que se ve en la foto.