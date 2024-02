Indignación por lo que hizo una profesora a su hija por portarse mal: "¿De verdad volvemos a las orejas de burro?

La educación de sus hijos es una de las cosas más importantes para muchas madres y padres, es por eso que constantemente pueden existir choques con los profesores de sus hijos. Además todas las cuestiones relacionadas con los colegios y la educación son de las que generan mayores y más encendidos debates.

En este caso las protagonistas de la noticia son una pareja de dos madres llamadas Viki y Silvia que han querido denunciar una indignante situación que vivió su hija pequeña en el colegio y que está sorprendiendo a mucha gente.

"Ayer llegó mi hija con sello puesto en la frente xq se había portado mal....de verdad volvemos a las orejas de burro de cuando no se sabían la lección? Siguen ocurriendo estás cosas de señalar a los niños si hacen algo mal? Encima tenía extraescolar y con la marca puesta", escribieron en un tuit que han visto más de 70.000 personas que ha generado un pequeño debate con más de 200 comentarios.

Esta pareja residente Madrid ha explicado más detalles de lo sucedido en su cuenta @dosmamis asegurando que ya han hablado con la tutora y han pedido hora con la profesora. "La niña 3 años. La profe no sé, pero sí para mi tb es algo muy de esa época... hemos pedido tutoría", escribieron en otro tuit.

"Aquí les ponen una carita contenta o triste en la mano y no me parece mal, pero lo de ponerle algo en la frente me parece muy heavy" apunto otra madre a la que contestaron diciendo que "En la mano vale...ok. pero en toda la frente??? Me parece así como señalar a una niña de 3 años por algo malo"

Otra madre proponía que la profesora recibiera el mismo castigo: "Sí en la tutoría quita importancia a lo ocurrido: "Ah bueno, pues como consideramos que lo has hecho mal, te vamos a poner un sello a ti ¿Te parece? Y se lo decimos a todos tus compis, que es por portarte mal".