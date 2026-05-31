Señales de que tu pareja es la persona adecuada para ti

No Anxiety

La primera señal de que tu pareja es la persona adecuada para ti es que no sientas ansiedad con respecto a vuestra relación. Una relación de pareja es sana solo cuando ambas personas pueden sentirse seguras una con la otra, sin miedo a lo que las cosas puedan torcerse en cualquier momento.

No Drama

Además de estar libres de ansiedad, las relaciones de pareja saludables también deben estar libres de drama. Si el día a día con tu pareja incluye subidas y bajadas muy fuertes, y discutís por asuntos sin importancia de formas muy exageradas, es poco probable que hayas encontrado a alguien adecuado con el que construir el futuro que te mereces.

Por ser quien es

Lo siguiente a lo que debes prestar atención es a tus propios sentimientos: ¿por qué quieres estar con esa persona? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Si esa persona cambiase su estilo de vida, su apariencia o sus aficiones, te seguiría gustando? Lo cierto es que muchas personas se enamoran de una idea muy concreta que tienen sobre la pareja con la que están, y se decepcionan cuando esa persona cambia o muestra una faceta de sí misma que no encaja con la versión idealizada que tenían en su mente. Una pareja que sea adecuada para ti será alguien que te guste por quién es, en todas sus facetas, y no por una versión concreta que tú imaginas de ella.

Un futuro juntos

Para acabar, tenemos la señal más importante: ¿imaginas un futuro en el que estéis juntos y felices? ¿Crees realmente que dos personas como vosotros, con vuestros defectos y vuestras virtudes, pueden construir un futuro juntas? Si la respuesta es que sí, hay poca duda: toca ir a por todas.