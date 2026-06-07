¿Se puede ser demasiado bueno para alguien? La excusa de ruptura más repetida

¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado buena o demasiado bueno para tu pareja o tu expareja? Hay veces en que esa afirmación puede venir de tu entorno familiar o de tus amigos, pero en ocasiones puede ser tu propia pareja quien te lo diga. Hay quienes consideran que solo es una excusa para romper una relación sin hacer daño a la otra persona, o que es un consuelo vacío para quienes están pasando por un mal momento romántico. Pero, ¿es eso cierto? ¿Se puede ser demasiado bueno para alguien?

Lo cierto es que realmente hay personas que no son capaces de estar en pareja con alguien que sientan que es mucho mejor que ellas. Es necesario tener una gran madurez y una notable autoestima para ser capaz de estar constantemente en presencia de alguien a quien consideras mejor persona, ya que te hace ser más consciente de tus carencias y de los aspectos de tu vida que deberías mejorar. Una pareja buena es un espejo que te muestra todo lo que podrías llegar a ser con un poco de esfuerzo, y no todo el mundo está listo para enfrentarse a ello.

Lo curioso es que esa percepción de ser "demasiado bueno" es totalmente personal. Es habitual que las personas que están en pareja sientan que el otro es mejor que ellos, pero el éxito de su relación se define por su capacidad para convertir esa diferencia en admiración, en motivación, en algo aspiracional, y no en una comparación tóxica que haga daño a la imagen que uno tiene de sí mismo.

Así que, la próxima vez que alguien te diga que eres demasiado bueno o buena para él o ella, acéptalo. Tal vez no sea cierto que tú eres mejor, pero sí que sabrás que esa persona no está en el momento ni en el estado mental adecuado para tener una relación de pareja contigo, basada en la igualdad y en la mutua admiración. Si estar en tu presencia le hace sentir inferior, significa que no es la persona adecuada para ti; debes encontrar a alguien que utilice tu brillo para crecer, no para hundirse.