Ibai habla de la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en La Velada del Año VI: "Participa uno de sus mejores amigos"

Quedan apenas dos semanas para que se celebre en el Estadio de La Cartuja de Sevilla La Velada del Año VI, la cita con mayor repercusión mundial en Twitch y uno de los eventos más seguidos de redes cada año.

Los combates de boxeo entre creadores de contenido y las actuaciones musicales serán el centro del espectáculo, pero muchos mirarán también a las gradas ya que siempre acuden estrellas invitadas que añaden más glamour y reconocimiento al evento organizado por Ibai Llanos.

De hecho, en uno de sus últimos vídeos, el streamer ha hecho un repaso a algunos de los nombres famosos que han acudido a La Velada y ha soltado el que sería el mayor bombazo: ¿Vendrá Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo aplaudiendo | Getty Images

Como él ha reconocido, es cierto que parece algo improbable, pero su gran amigo y colaborador de El Chiringuito de Jugones, Edu Aguirre, es uno de los luchadores.

Así, aunque Ibai haya dicho que aún no sabe si el futbolista portugués irá a apoyar al comunicador, muchos fans ya están fantaseando con una posibilidad que no es tan descabellada.

Cabe recordar que la selección de fútbol de Portugal ha sido eliminada en octavos de final por la selección española, así que Cristiano tendría tiempo de disfrutar incluso de varios días de vacaciones antes de La Velada del Año VI y podría acudir a animar a Edu Aguirre y quién sabe si acompañarle al ring.

Lo que está claro es que famosos no faltarán y, si ya han acudido futbolistas como Federico Valverde, Vinícius Jr., Gerard Piqué o Borja Iglesias, por qué no CR7.