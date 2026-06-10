¿Qué fue de 8cho y por qué desapareció de los streams? AuronPlay aclara qué ha ocurrido con el creador de contenido

El nombre de 8cho fue especialmente popular durante la primera gran etapa de YouTube en España. Sus vídeos de humor le permitieron reunir una amplia comunidad de seguidores y convertirse en una figura habitual dentro del ecosistema de creadores que marcaron una época en la plataforma.

Con el paso de los años, sin embargo, su actividad comenzó a reducirse progresivamente hasta desaparecer casi por completo. A diferencia de otros creadores que anunciaron pausas temporales o cambios de rumbo profesional, 8cho optó por alejarse del foco público sin realizar grandes apariciones ni regresar periódicamente a las redes sociales.

La cuestión volvió a surgir recientemente durante un directo de AuronPlay. Uno de los espectadores preguntó por el antiguo youtuber, lo que llevó al streamer a ofrecer una respuesta clara sobre su situación actual.

"Yo no sé cómo os tengo que decir que no vais a volver a ver a 8cho en Internet. Se ha retirado de Internet. No creo que vuelva. Igual de aquí a un tiempo decide volver, pero, en principio, yo diría que conociéndole no va a volver. Es un señor retirado. Y está muy bien, por si alguien tiene dudas. Está muy bien", afirmó.

Las palabras de AuronPlay dibujan un escenario muy distinto al de una ausencia forzada o motivada por problemas personales. Según explicó, 8cho simplemente habría decidido abandonar la vida pública digital y mantenerse alejado de las plataformas en las que alcanzó la fama.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte del propio creador sobre sus planes de futuro, las declaraciones del streamer apuntan a que su retirada responde a una decisión consciente y mantenida en el tiempo. De momento, quienes siguen recordando sus vídeos tendrán que conformarse con el material que dejó publicado durante sus años de actividad, ya que nada indica que un regreso forme parte de sus planes inmediatos.