Edu Aguirre encara su combate en La Velada del Año 6 con máxima exigencia: "No me he tomado nada más en serio en mi vida"

Edu Aguirre forma parte de la nueva edición de La Velada del Año, el evento de boxeo amateur que reúne a creadores de contenido y, en esta ocasión, también a perfiles procedentes de otros ámbitos. El periodista ha sido uno de los nombres que más ha llamado la atención dentro del cartel.

Su incorporación responde a una de las novedades planteadas por Ibai Llanos para esta sexta edición: ampliar el perfil de los participantes más allá del mundillo streamer. En este contexto, Aguirre se medirá al periodista argentino Gastón Edul en uno de los diez combates previstos para la noche del 25 de julio en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

En un vídeo publicado en el canal de YouTube vinculado al programa de Josep Pedrerol, Aguirre ha relatado sus primeras sensaciones tras retomar los entrenamientos. El periodista reconoce que su agenda profesional ha condicionado el inicio de la preparación, especialmente durante la primera semana, marcada por compromisos laborales y desplazamientos.

A pesar de ese arranque irregular, el colaborador televisivo ha subrayado la intensidad con la que afronta ahora el reto. Según explica, su objetivo pasa por entrenar seis días a la semana, con sesiones de varias horas diarias, en un intento de compensar la falta de experiencia previa en boxeo. "Soy periodista, no boxeador", señala en el vídeo, en referencia al esfuerzo que implica adaptarse a una disciplina completamente nueva.

Más allá del aspecto físico, Aguirre ha destacado su enfoque mental, insistiendo en la importancia de la motivación. En ese sentido, se ha mostrado convencido de su victoria y ha asegurado que encara el combate con la máxima ambición. "No me he tomado nada más en serio en mi vida", afirma, al tiempo que compara su preparación con la de un combate profesional de alto nivel.

El evento, que en su edición anterior alcanzó cifras récord de audiencia en plataformas de streaming, contará con miles de asistentes en directo y millones de espectadores en línea, consolidando su posición como uno de los espectáculos digitales más seguidos del año.