Marta Díaz y Joao Félix: ¿Amigos o algo más?

Marta Díaz se ha consolidado en los últimos años como una de las creadoras de contenido más seguidas en España. Su proyección pública comenzó vinculada a su hermano, AlphaSniper97, y fue ampliando su presencia hasta construir una identidad propia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Su vida personal también ha ocupado espacio mediático, especialmente durante su relación con el futbolista Sergio Reguilón, que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de su trayectoria reciente. La ruptura, tal y como ella misma expuso en el documental Siendo Marta Díaz, supuso un punto de inflexión que coincidió con una mayor exposición pública.

En la actualidad, la influencer dirige su atención hacia nuevos proyectos, entre ellos su participación en la Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos que se celebrará en el Estadio de La Cartuja. Allí está previsto que se enfrente a Tatiana Kaer, en un combate que ha generado mucha expectación en redes.

En paralelo, una serie de publicaciones en redes ha situado a Marta Díaz en el foco junto a Joao Félix, exjugador del FC Barcelona. La coincidencia de ambos en una misma reunión salió a la luz a partir de detalles compartidos en historias de Instagram, donde algunos usuarios identificaron elementos comunes que apuntaban a su presencia conjunta.

El periodista Javi Hoyos fue uno de los primeros en hacerse eco del asunto a través de TikTok, donde explicó que había podido confirmar el encuentro con fuentes próximas al entorno de la influencer. Según estas versiones, ambos coincidieron en una comida en grupo, sin que existiera un contexto de cita privada.

Desde ese entorno se insiste en que la relación entre Marta Díaz y Joao Félix se limita a una amistad cercana. Mientras tanto, el interés generado en redes mantiene viva la conversación en torno a ambos, alimentada por la interpretación de cada nueva pista que emerge en las redes.