Clers enseña su increíble evolución física tras sus primeros meses de preparación para La Velada del Año 6

El proceso de entrenamiento de Clers para su participación en La Velada del Año 6 comenzó hace varios meses, con el objetivo de preparar un combate que exigirá resistencia, fuerza y técnica. Desde entonces, la creadora ha ido incorporando rutinas físicas específicas, aunque hasta ahora apenas había mostrado avances de forma pública.

La actualización más reciente ha llegado en forma de un vídeo breve publicado en TikTok. En las imágenes, Clers aparece posando y mostrando sus bíceps, en un gesto que pone el foco en la evolución de su musculatura. También se percibe una mayor definición corporal respecto a sus primeras apariciones tras el anuncio de su participación en el evento.

El clip, de pocos segundos, se acompaña de un mensaje escrito por la propia creadora: "me encanta estar fuerte puedo abrir todos los tarros y levantar mi maleta en el tren". Aunque por el momento no se han difundido imágenes de Clers en situaciones de combate o sparring, el progreso físico ha sido suficiente para generar reacciones entre sus seguidores. En los comentarios del vídeo, varios usuarios han destacado el cambio visible en su cuerpo y han valorado positivamente su constancia durante estos meses.

Clers se enfrentará a Natalia MX en uno de los combates previstos para La Velada del Año 6, evento impulsado por Ibai Llanos que tendrá lugar el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. A medida que se acerca la fecha, los participantes han comenzado a compartir fragmentos de su preparación, convirtiendo el entrenamiento en parte del seguimiento previo al evento.

En el caso de Clers, su publicación se centra en una fase concreta del proceso: la construcción física. Sin mostrar aún aspectos técnicos del boxeo, el vídeo deja ver una base de trabajo que apunta a una preparación muy cuidada.