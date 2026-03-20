Fabiana Sevillano muestra sus avances físicos de cara a La Velada del Año 6: "Hoy hago un mes entrenando"

El proceso de preparación de Fabiana Sevillano para su combate en La Velada del Año 6 comenzó hace aproximadamente un mes, según ha revelado la propia influencer en redes sociales. Desde entonces, ha incorporado una rutina de entrenamiento enfocada en mejorar tanto su condición física como sus habilidades dentro del boxeo.

La actualización más reciente ha llegado a través de un vídeo publicado en TikTok. En él, Sevillano acompaña las imágenes con un mensaje claro: "Hoy hago un mes entrenando para La Velada". A lo largo del clip, muestra distintos planos de su evolución física, deteniéndose especialmente en sus brazos y su espalda, donde se aprecia una mayor definición muscular respecto a sus primeras apariciones públicas relacionadas con el evento.

El vídeo no se limita a la transformación estética. En la parte final, la influencer realiza una breve secuencia de boxeo de sombra en la que ejecuta combinaciones de golpes y desplazamientos. Este fragmento ha generado comentarios entre sus seguidores por la soltura de movimientos y la coordinación, aspectos que suelen requerir un periodo de aprendizaje más prolongado.

Sevillano será una de las participantes en la próxima edición de La Velada del Año, el evento impulsado por Ibai Llanos que combina combates de boxeo amateur entre creadores de contenido con actuaciones musicales. Su enfrentamiento está previsto contra la también influencer conocida como La Parce.

La cita tendrá lugar el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, un recinto habitual para grandes eventos deportivos y musicales. A medida que se acerca la fecha, varios de los participantes han comenzado a compartir avances de su preparación, convirtiendo el entrenamiento en parte del propio espectáculo previo.

En el caso de Sevillano, su publicación marca un punto de partida visible dentro de ese proceso. Con un mes de trabajo acumulado, la influencer ha optado por mostrar tanto los cambios físicos como una primera aproximación a la técnica, en una disciplina que exige constancia y adaptación progresiva.