Plex propone a Fernanfloo cascos "imposibles" para su combate en La Velada del Año 6: de un yelmo medieval a un casco de astronauta

La preparación para La Velada del Año 6 continúa trasladándose a las redes sociales de sus protagonistas. En esta ocasión, Plex ha compartido un vídeo en TikTok en el que se dirige directamente a Fernanfloo, su rival en uno de los combates principales del evento, para plantearle una cuestión concreta: el tipo de casco que utilizarán durante la pelea.

El vídeo parte de una premisa sencilla. Según explica Plex, Fernanfloo aún no ha definido el modelo de protección que emplearán, por lo que decide "ayudarle" proponiendo distintas alternativas. A partir de ahí, el contenido adopta un tono claramente humorístico, alejándose de cualquier planteamiento técnico.

"Visto que todavía no me dices con qué casco vamos a pelear, vengo a presentarte nuevas opciones", comienza Plex, antes de desplegar una serie de propuestas cada vez más llamativas. La primera remite a un casco de inspiración griega, "bastante duro" y con protección en los pómulos. Después, introduce uno de gladiador romano con elementos como pinchos que, según bromea, podrían dificultar el golpeo.

La escalada continúa con un casco medieval y una máscara metálica que "sustituye la cara" por la de un emperador romano. En cada caso, Plex añade comentarios irónicos sobre las ventajas —y peculiaridades— de cada opción.

El cierre del vídeo lleva la propuesta al extremo con un casco de astronauta "totalmente aislado", presentado como la solución definitiva. "No sé si te habrá convencido alguno, ya me dices", concluye, dejando la respuesta en manos de su rival.

La publicación llega pocos días después de que Fernanfloo compartiera un vídeo de entrenamiento en el que sonaba Superestrella, tema de Aitana, pareja de Plex. Ambos contenidos han ido configurando un intercambio indirecto que forma parte de la narrativa previa al combate.

El enfrentamiento entre Plex y Fernanfloo está previsto como uno de los dos eventos principales de La Velada del Año 6, un formato que combina deporte y entretenimiento y que, en su fase previa, encuentra en este tipo de interacciones una extensión natural del espectáculo.