Marina Rivers ya luce a su nuevo novio en redes sociales

Los amoríos de los influencers nunca dejan indiferentes. Marina Rivers lleva más de un año saliendo con un chico que mantenía en secreto y alejado del foco mediático. Los más avispados le tenían localizado y hasta le dejaban comentarios, pero todo se llevaba de forma íntima.

Ahora la cosa ha cambiado con dos nuevos vídeos que Rivers ha subido a sus redes sociales. En ellos aparece junto a Saulo Castro, su nuevo novio ya sí de manera oficial de cara a la galería. Con este movimiento, Saulo Castro se presenta ya de forma oficial como su novio de cara a la galería, pasando a formar parte activa de la narrativa pública de la creadora.

Castro ha llamado poderosamente la atención de la comunidad digital, no solo por la sorpresa del anuncio, sino por su imponente aspecto físico. El joven destaca por una silueta muy definida que ha cultivado con disciplina a base de horas y horas de gimnasio, un rasgo que ya ha generado un gran revuelo y multitud de comentarios entre los usuarios de las redes sociales, quienes analizan al detalle cada faceta del nuevo y esperado acompañante de Marina.