IlloJuan revela que tendrá que perder 15 kilos mientras que TheGrefg deberá ganar 5 para su combate en La Velada

La preparación para La Velada del Año 6 entra en una de sus fases más exigentes a pocas semanas del evento y tanto IlloJuan como TheGrefg afrontan las últimas etapas de la preparación para el combate.

Durante un vídeo publicado en el canal de YouTube de Ibai, el streamer malagueño ha desvelado uno de los datos que más ha sorprendido a los seguidores: él tendrá que perder 15 kilos, mientras que su rival deberá ganar 5 antes de subirse al ring.

Según ha explicado, TheGrefg parte de un peso cercano a los 72 kilos y deberá aumentar hasta los 77, mientras que él recorrerá el camino opuesto al bajar desde los 92 kilos hasta esa misma cifra. Una diferencia física que condiciona por completo la preparación de ambos.

Miniatura del vídeo de Ibai | Ibai / YouTube

Para conseguir ese objetivo, IlloJuan ha revelado su jornada: comienza entre las siete y las ocho de la mañana con un desayuno rico en proteínas e hidratos de carbono antes de acudir a una primera sesión de entrenamiento de unas dos horas. Tras el trabajo físico llega el turno del fisioterapeuta y la recuperación muscular. Después de comer, el streamer aprovecha para dormir una breve siesta antes de afrontar una segunda sesión de entrenamiento por la tarde, completando así una intensa rutina diaria.

La alimentación también ocupa un papel protagonista ya que, según ha explicado Juan, realiza cinco comidas al día. Precisamente, durante la conversación con Ibai, IlloJuan también dejó una de las confesiones más personales del vídeo al hablar de su relación con la alimentación.

El creador de contenido admitió que, en determinados momentos de la preparación, llegó a comer a escondidas y sintió miedo de estar desarrollando una relación poco saludable con la comida.

Respecto a sus duros entrenamientos, ha llamado la atención su manera de enfocarlos. Y es que, los realiza gran parte en sesiones grupales, ya que de esta manera le ayuda a contagiarse del ambiente competitivo.

Pero más allá del apartado físico, IlloJuan también ha querido hablar del impacto psicológico que supone preparar una pelea para La Velada.

El streamer ha asegurado que todos los participantes atraviesan una especie de montaña rusa emocional. En un primer momento llega un pico muy alto de motivación tras aceptar el combate, aunque con el paso de las semanas aparecen las dudas y el cansancio, para finalmente volver a ilusión por competir.

Miniatura de un vídeo de IlloJuan | IlloJuan / YouTube

IlloJuan también reconoció que, más allá del estado físico, considera que TheGrefg parte con una ventaja importante: la experiencia.

El murciano ya ha participado en varias ediciones de La Velada y conoce de primera mano lo que supone combatir delante de un estadio con decenas de miles de espectadores.

Con varias semanas todavía por delante antes del combate, tanto IlloJuan como TheGrefg continúan inmersos en una preparación que va mucho más allá de los entrenamientos y que pondrá a prueba tanto su condición física como su fortaleza mental antes de verse las caras sobre el ring.