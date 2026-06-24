IlloJuan actualiza su estado mental antes de La Velada del Año 6: "He tenido momentos de bajón fuerte y de dudas"

La participación de IlloJuan en La Velada del Año 6 ha supuesto uno de los mayores retos de su carrera como creador de contenido. Desde que se anunció su combate, el streamer malagueño ha compartido con sus seguidores parte del exigente proceso de preparación que está afrontando para llegar en las mejores condiciones posibles al evento organizado por Ibai Llanos.

Tras varios días sin aparecer en directo, IlloJuan regresó a Twitch y aprovechó la ocasión para actualizar cómo se encuentra a pocas semanas del combate. El streamer reconoció que el camino no ha sido sencillo y que, especialmente durante las primeras fases del entrenamiento, atravesó momentos complicados a nivel emocional.

"Señores, me queda un mes de locura y ya se acaba", comentó durante la retransmisión. A continuación, explicó que la situación ha cambiado notablemente respecto a los primeros meses de preparación. "Conforme el proceso avanza cada vez me veo mejor, estoy mejor. Estoy viendo que incluso estoy mejor mentalmente", aseguró.

No es la primera vez que el creador de contenido habla de las dificultades que ha experimentado durante esta etapa. Desde el inicio de los entrenamientos ha reconocido en varias ocasiones que los cambios en la rutina, la presión asociada al combate y las exigencias físicas del boxeo le estaban afectando más de lo que había imaginado inicialmente.

Durante su regreso a Twitch recordó precisamente esa fase de adaptación. "Al principio he tenido momentos de bajón fuerte y de dudas, de decir: esto es peor de lo que yo pensaba", confesó. Sin embargo, añadió que con el paso de las semanas ha conseguido adaptarse a las nuevas exigencias. "Poquito a poco he ido pillando rodaje, ligereza…", explicó ante sus espectadores.

Las palabras del streamer han sido recibidas con numerosos mensajes de apoyo por parte de su comunidad, que lleva meses siguiendo de cerca su evolución. Mientras continúa ultimando su preparación, IlloJuan afronta la recta final hacia una de las citas más importantes del calendario de creadores de contenido, con la sensación de haber encontrado el equilibrio que buscaba después de varios meses de incertidumbre y cambios constantes.