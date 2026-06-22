Andrea Garte y Abril Cols, criticadas por su último post sobre fitness: "¿Para qué promueves un TCA, amiga?"

Los mensajes relacionados con la apariencia física, el deporte y la dieta son unos de los más sensibles que se pueden lanzar en redes sociales. Está de sobra demostrado que el impacto constante de imágenes con unos tipos de cuerpo muy concretos son dañinos para la autopercepción de las personas que las ven, y que muchas veces no son capaces de tener cuerpos así de una forma saludable. La influencia del contenido en redes en los TCAs, especialmente entre las mujeres más jóvenes, está demostrada, y es por eso que las creadoras de contenido son cada vez más cuidadosas con las publicaciones que realizan. Ahora, las influencers Andrea Garte y Abril Cols han sido muy criticadas por realizar una publicación totalmente desacertada a este respecto.

En esas imágenes, ambas influencers posan haciendo una especie de "antes y después": en el "antes", tienen algo de barriga, y en el "después", no. A la foto con barriga la han titulado "Sin priorizarnos", y a la foto sin barriga, "Priorizándonos". Sobra decir que estas desafortunadas etiquetas (realizadas, además, en unas fotos en las que sus vientres están ligeramente hinchados, como los que tendría cualquier persona que acaba de comer) han sido el caldo de cultivo perfecto para una serie de críticas bastante duras en redes, en las que se ha acusado a ambas creadoras de crear contenidos que pueden llevar a las personas a tener conductas insanas con su propio cuerpo, y a afectar a su autopercepción y a su salud mental.

Abril Cols ha dado su respuesta a muchos de los comentarios más críticos, indicando que se sobreentiende que su mensaje con esa imagen tenía un enfoque positivo sobre cuidarse más y mejor. Pero, por lo que opinan la mayoría de sus críticos, ese mensaje no está tan claro. Por ahora, la imagen sigue publicada en ambos perfiles, y hay quienes ya señalan que se trata de una estrategia para llamar la atención. Si ese era el caso, poca duda cabe de que han cumplido su objetivo.