Esta influencer se quejó de su vida "poco lujosa", y las redes se le han tirado encima

Mailen Borda Aberastain Oro, conocida como Mai Oro, es una influencer a la que le ha llegado el turno de volverse viral por un vídeo en el que se queja de que se diga que "ser influencer es todo lujo y comodidades". ¿Y cuál es la manera en la que ha decidido demostrar que eso no es así? Subir un vídeo en el que se ve cómo tiene que cambiarse en un coche para asistir a una boda. Ya sabéis, cambiarse en un coche, una actividad que nadie nunca ha hecho jamás y que es sinónimo de trabajo duro en jornadas que superan el horario máximo establecido por ley.

"Lo de que las influs intenten hacer como que están picando en la mina cuando esto es cualquier día normal de una tía que trabaja un viernes por la mañana y tiene que ir a una boda por la tarde… NO PUEDO MÁS😭" es el tuit más compartido sobre este tema. Está en Twitter porque, pese a que el vídeo original está en TikTok, los comentarios han sido desactivados. Se ve que ni sus seguidores han reaccionado bien al asunto. "Y es que encima se graba con las “incomodidades”, lo que hace que gane pasta. Ya quisiera yo ganar dinero con mis incomodidades 😭", indica otra persona, "No sé que pretendía, que la vistan 3 sirvientes como a María Antonieta?", añadía con sorna otro tuitero.

Lo sucedido es una entrega más de "Influencers desconectados de la realidad", pero que les sirve para crear incluso más contenido. Y, para muestra, otro de sus más virales en el que defiende algo imposible: el agua con gas. "Quien en su sano juicio bebe agua con gas" es el primer comentario que aparece en ese vídeo, demostrando que al menos la cordura sigue existiendo entre la gente que consume sus vídeos.