¿Arigameplays fue infiel a Juan Guarnizo con Rivers? El supuesto comentario de Komanche que ha vuelto a poner en marcha las teorías

La separación de Juan Guarnizo y Arigameplays fue una de las noticias más comentadas dentro del mundo del streaming en español cuando se hizo pública hace ya dos años. Desde entonces, numerosos rumores han circulado en internet tratando de explicar qué ocurrió realmente entre ambos creadores de contenido, aunque ninguno de ellos había sido respaldado por pruebas concluyentes ni por declaraciones directas de los protagonistas.

Durante los últimos días, la situación ha vuelto a ocupar titulares después de que una antigua amiga relacionada con el entorno de la expareja realizara varias afirmaciones en redes sociales. Entre ellas, aseguró que Komanche habría dejado entrever en una conversación privada que la ruptura se produjo tras una supuesta infidelidad de Arigameplays con Samy Rivers, una de las amigas más cercanas que compartían ambos durante su matrimonio.

El asunto ganó todavía más repercusión cuando comenzó a difundirse la existencia de un mensaje publicado por Komanche en redes sociales. Según numerosos usuarios, el creador de contenido habría escrito un comentario relacionado con la polémica para después eliminarlo apenas unos segundos más tarde. La rápida desaparición del mensaje alimentó nuevas especulaciones y provocó que el tema se convirtiera en tendencia en distintas plataformas.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación pública por parte de Juan Guarnizo, Arigameplays o Rivers que respalde las acusaciones difundidas en los últimos días. Tampoco se han aportado pruebas verificables que permitan corroborar los rumores que han circulado durante tanto tiempo en internet.

La controversia vuelve a poner de manifiesto la enorme atención que sigue despertando cualquier asunto relacionado con algunos de los nombres más conocidos del streaming hispanohablante. Dos años después de su divorcio, una sola insinuación ha bastado para reactivar una conversación que parecía formar ya parte del pasado, aunque por ahora continúa moviéndose en el terreno de las especulaciones y los testimonios no confirmados.