El criticado video de Manu Regato: "Así nos pagamos los viajes a los Ángeles"

El creador de contenido Manu Regato vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales. El sevillano, que acumula más de 2,6 millones de seguidores y 306 millones de me gusta en TikTok, ha publicado un vídeo desde el Paseo de la Fama de Hollywood en el que responde a una de las preguntas más repetidas por su comunidad: cómo se paga tantos viajes.

Entre bromas dice a su acompañante que "no es tan difícil, ¿verdad?" A lo que ella responde con mayor seriedad que todo se reduce a la "constancia". El propio Manu lo remata a su manera: "cada día un audio, un pov", en referencia al ritmo diario de publicación que mantiene desde que empezó en la plataforma en diciembre de 2021. Todo ello, fiel a su estilo, mientras baila detrás de su amigos.

La polémica estalla en X

El vídeo no ha tardado en cruzar de plataforma, y en X la lectura ha sido muy diferente. Un usuario lo ha compartido calificando al tiktoker de "cansino histórico" y acusándole de "no dar un palo al agua" y de mofarse de la gente con sus gestos al explicar cómo se paga los viajes.

La publicación ha ido acompañada de un rótulo aún más duro, en el que se acusa al sevillano de reírse de la clase baja insinuando que no pueden permitirse viajar. Una interpretación que ha encendido el debate en la plataforma, donde el contenido de los influencers de viajes es objeto de crítica recurrente. Para muchos usuarios, presumir de una vida de aeropuertos y hoteles mientras se atribuye todo a la "constancia" invisibiliza el privilegio que supone vivir de las redes.

En TikTok la reacción contraria

En la plataforma de origen del vídeo, sin embargo, el recibimiento ha sido justo el opuesto. La publicación supera los 29.000 me gusta en apenas dos días y entre los comentarios destaca uno que resume el sentir general de su comunidad: "El primer influencer que veo que por lo menos es honesto". Otros usuarios se quedan directamente con la imagen de Manu bailando por detrás, uno de los momentos más comentados del clip.

No es la primera vez que el contenido del sevillano genera debate a la vez que engancha. De momento, Manu Regato no se ha pronunciado sobre las críticas y continúa compartiendo su viaje por Estados Unidos con su comunidad.