Un tiktoker estadounidense extraña la comida española: "Vuelvo a España pero ya"

Nada gusta más a las redes sociales que un buen choque cultural y por eso proliferan en TikTok muchas cuentas que se dedican a mostrar las diferencias culturales, lingüísticas y gastronómicas entre países.

El creador de contenido norteamericano residente en España, Nicolas Joseph, dedica sus publicaciones en Instagram y TikTok a las señalar las diferencias entre ambos países y ya acumula más de 20.000 seguidores gracias a ello.

Joseph afirma lo contento que está de tener "la suerte de poder vivir ahí y comer comida que realmente sabe a comida". El tiktoker, que posee residencia en ambos países, se encontraba en Estados Unidos cuando aprovecho para grabar un vídeo señalando lo que más echaba de menos de España.

Mostrando el tomate de un sándwich que compró se pregunta si "¿no se supone que los tomates son rojos?" mientras enseña una rodaja prácticamente blanca del alimento. "No sabe a nada", añade para dejar claro que la nostalgia por España va más allá del aspecto de la fruta.

"Vuelvo a España pero ya" dijo al final del tiktok para dejarnos claro a todos su interés por regresar a nuestro país lo antes posible.

En el mismo 'post', usuarios como "Pintur fácil" comentan: "En mi pueblo los tomates están tan sabrosos que los comemos a mordiscos, como si fuesen manzanas". Palabras que apoyan con cariño al creador y a la gastronomía de los españoles.

La gastronomía española es una de las mejores del mundo y algo sagrado para nosotros por eso tantos extranjeros se enamoran de ella cuando vienen aquí.