El momento desafortunado en que un trabajador derriba una pila de 40 cajas de cerveza en su primer día de trabajo

Un empleado de supermercado provocó accidentalmente la caída de unas 40 cajas de cerveza al no asegurar correctamente un palé... precisamente en su primer día de trabajo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la pila se derrumba mientras el trabajador colocaba las cajas de cerveza de la marca Beck's en la entrada del establecimiento antes de la apertura.

El empleado del supermercado Edeka en Burgwedel (Alemania), que ha preferido mantenerse en el anonimato, explicó que estaba bajo mucha presión de tiempo y no sujetó bien la carga, lo que provocó la caída.

En el incidente, ocurrido el 19 de junio poco después de las 7:30 de la mañana, se rompieron las botellas de seis cajas de cerveza, aunque afortunadamente nadie resultó herido ni se produjeron otros daños materiales en la zona pero si generó unas imágenes que se volvieron virales.

Posteriormente, el trabajador recibió un toque de atención por parte del encargado de la tienda, quien le advirtió de que «algo así puede pasar una vez, pero no se debe repetir».