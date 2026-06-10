El botones de un hotel cae directamente a la piscina al calcular mal la superficie

Un empleado de hotel protagonizó un inesperado accidente al caer a una piscina tras calcular mal la superficie por la que caminaba mientras llevaba varias maletas en ambas manos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al trabajador avanzando por una zona mojada en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, en China, creyendo erróneamente que se trataba de un aparcamiento anegado. Sin darse cuenta de la presencia de la piscina, continuó caminando hasta que su pie se hundió y cayó al agua, con una profundidad de 1,2 metros, el pasado 21 de mayo.

El botones, aún sujetando el equipaje, se incorporó rápidamente tras la caída y salió de la piscina empapado. Poco después, un compañero le ayudó a recuperar las maletas, mientras varios huéspedes se acercaban para comprobar su estado.

Según medios locales, el trabajador no sufrió heridas de gravedad, aunque no ha trascendido si el contenido de las maletas resultó dañado por el agua.

Desde el hotel explicaron que el empleado estaba asistiendo a los clientes con sus pertenencias y que tenía prisa en el momento del incidente, lo que pudo contribuir a que no se percatara de la piscina.

La dirección del establecimiento añadió que ya existían señales de advertencia y barreras de seguridad en la zona antes del suceso.