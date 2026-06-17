La lista de la compra convertida en stickers de WhatsApp: el método viral que arrasa en TikTok

Una nueva forma de organizar la compra semanal se ha hecho viral en TikTok tras la publicación de un vídeo en el que una usuaria muestra un sistema poco habitual pero sorprendentemente eficaz. En lugar de escribir una lista tradicional o usar aplicaciones específicas, la joven transforma los productos en stickers de WhatsApp con imágenes reales de lo que necesita comprar, que después envía a un grupo personal como si se tratara de una conversación más.

El fenómeno ha comenzado a circular rápidamente por redes sociales, donde miles de usuarios han reaccionado con mezcla de sorpresa y curiosidad ante un método que convierte una tarea rutinaria en un proceso visual y creativo.

En el vídeo que ha impulsado la tendencia, la creadora explica paso a paso su sistema. Primero selecciona las imágenes de los productos que necesita —desde alimentos básicos hasta artículos de higiene— y crea con ellas stickers personalizados en WhatsApp. Después, en lugar de recurrir a una nota en el móvil o una lista escrita a mano, los envía a un chat consigo misma o a un grupo privado.

Durante la visita al supermercado, la usuaria va revisando los stickers como si fueran recordatorios visuales, marcando mentalmente lo que ya ha cogido y lo que aún falta por añadir al carrito. El resultado, según muestra, es una experiencia más intuitiva y difícil de olvidar que las listas convencionales.

La propuesta ha generado un amplio abanico de reacciones. Muchos usuarios han destacado su carácter práctico, sobre todo para quienes tienden a olvidar productos cuando siguen listas escritas de forma rápida. Otros, en cambio, han señalado el tiempo previo que requiere preparar los stickers como un posible inconveniente, especialmente para compras de última hora.

Más allá de la utilidad real del método, el vídeo ha abierto una conversación sobre cómo las aplicaciones de mensajería han ido sustituyendo progresivamente a las herramientas tradicionales de organización personal. WhatsApp, originalmente pensado para la comunicación, se ha convertido para muchos usuarios en agenda, bloc de notas e incluso archivo visual del día a día.

Entre bromas y tutoriales improvisados que han comenzado a replicar la idea, la tendencia sigue sumando visualizaciones. Lo que empezó como una anécdota cotidiana se ha transformado en otro ejemplo de cómo pequeños gestos domésticos pueden encontrar una segunda vida en las redes sociales y redefinir, aunque sea por curiosidad, la forma de hacer algo tan simple como la compra semanal.