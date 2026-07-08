Aitana enfurece a sus fans al sugerir mover su concierto por el partido de España

¿Puede un concierto moverse porque haya fútbol? Cuando juega la Selección Española Masculina y se está en medio del mayor torneo de naciones, parece ser una opción fácil de poner sobre la mesa. Sobre ello hablaba Aitana en uno de sus últimos directos de Instagram, sugiriendo adelantar o retrasar su concierto de este viernes en Zaragoza para no coincidir con el partido de cuartos de final de España. Los fans se han quejado y la cantante ha tenido que salir al paso para asegurar que no se mueve nada y que sus declaraciones se han sacado de contexto. Otros grupos como Taburete sí han movido sus conciertos.