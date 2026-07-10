Después de incendiar las redes, Xokas da marcha atrás y pide disculpas a todos los argentinos

Xokas destaca por meterse en muchos fregados, pero esta última semana ha sido especialmente intensa. Tras frotarse una camiseta de Argentina en la entrepierna, insistió en que todo era una broma, pero no se libró de las críticas.

Ahora, tras hablar con un aficionado argentino en un supermercado, ha cambiado de idea y ha decidido disculparse con toda Argentina.

Mientras tanto, sus ataques a Ester Expósito siguen coleando. Influencers como Clersss han salido a defender a la actriz, señalando que uno de los grandes problemas actuales de la sociedad es que streamers hombres con tantos seguidores jóvenes ataquen así al feminismo.