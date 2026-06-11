J Balvin protagoniza la sesión número 9 de las WSound de WestCOL: así suena Godzilla

WSound nació como una propuesta que buscaba unir dos mundos que cada vez conviven más estrechamente: el streaming y la industria musical. Impulsado por el creador de contenido WestCOL y el productor Ovy on the Drums, el formato se inspira en las populares sesiones musicales que han triunfado en internet durante los últimos años, pero incorporando el enorme alcance de las comunidades digitales construidas alrededor del streaming.

Desde sus primeras entregas, el proyecto ha reunido a artistas de primer nivel dentro de la música urbana latinoamericana. Nombres como Blessd, Beéle, Ryan Castro, Myke Towers, Cris MJ o Kris R han pasado por unas sesiones que han acumulado millones de reproducciones y han contribuido a consolidar la marca WSound como una plataforma con identidad propia.

La novena entrega ha supuesto un nuevo salto de escala gracias a la incorporación de J Balvin. Bajo el título de Godzilla, la canción fue publicada durante la noche del miércoles y rápidamente comenzó a escalar en plataformas digitales. En apenas unas horas ya acumulaba cientos de miles de reproducciones, confirmando el enorme interés que había despertado la colaboración.

Musicalmente, Godzilla combina elementos característicos de la música latina contemporánea con influencias del afrobeat y diversas capas electrónicas. El resultado es una producción dinámica y orientada al gran público, respaldada además por el trabajo de Ovy on the Drums, uno de los productores más reconocidos del panorama urbano.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip especialmente llamativo. La pieza audiovisual apuesta por una estética vibrante, repleta de colores intensos, escenarios llamativos y una puesta en escena que encaja con el carácter expansivo de la canción.

Para acompañar el estreno, WestCOL realizó una extensa retransmisión en directo que sirvió como previa y celebración del lanzamiento. El streamer había definido previamente la participación de J Balvin como un hito para el proyecto, y el estreno parece haber respondido a esas expectativas. Con una superestrella global incorporándose al formato, WSound continúa ampliando su alcance y reforzando su posición dentro de un ecosistema donde la frontera entre creadores de contenido y artistas es cada vez más difusa.